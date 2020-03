Paura nel vibonese, quattro case distrutte da un incendio – VIDEO I Vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme, i carabinieri hanno avviato le indagini per accertare eventuali comportamenti dolosi

VIBO VALENTIA Paura a Dasà, nell’entroterra vibonese. Intorno all’ora di pranzo un grosso incendio ha infatti devastato quattro appartamenti ubicati in pieno centro abitato, in via Indipendenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno agli ordini del Capitano Marco Di Caprio e alcune squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Comando provinciale di Vibo Valentia e dal distaccamento di Serra. Il loro intervento ha permesso di scongiurare conseguenze ben più drammatiche. Lo stabile è stato fatto evacuare così come alcune abitazioni nelle immediate adiacenze per il pericolo costituito dalla presenza di bombole di gas all’interno dell’edificio. Il personale intervenuto ha provveduto toglierle dalle abitazioni interessate. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono a lavoro per evitare che le fiamme si propaghino ad altre abitazioni. Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Indagini avviate da parte dei militari dell’Arma presenti sul posto.