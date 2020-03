Abitazione distrutta dalle fiamme a Satriano, due persone intossicate SATRIANO Intervento dei vigili del fuoco a Satriano Superiore per l’incendio di un’abitazione. Due persone coinvolte: D. E. di nazionalità Rumena e il figlio D. F. Entrambi sono stati trasportati…

SATRIANO Intervento dei vigili del fuoco a Satriano Superiore per l’incendio di un’abitazione. Due persone coinvolte: D. E. di nazionalità Rumena e il figlio D. F. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dal 118 per cure mediche in seguito a lievi escoriazioni riportate e intossicazione da fumo. L’abitazione, situata al 1° piano, più mansarda, è andata distrutta. Sul posto le squadre dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale con supporto di autoscala della sede centrale. Presenti vigili urbani di Satriano e carabinieri per gli adempimenti di competenza.