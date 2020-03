Coronavirus, muore 62enne di Fabrizia. È il primo decesso nel Vibonese L’uomo si è spento allo “Jazzolino”. Era ricoverato in condizioni gravi ed era risultato positivo al Covid-19. Si aggrava così il bilancio dei morti in Calabria. Sono 12 complessivamente le persone decedute con o per il virus

VIBO VALENTIA È di Fabrizia il primo decesso da Coronavirus registrano nel Vibonese. Si tratta di un 62enne del piccolo centro delle Serre vibonesi che era ricoverato all’ospedale “Jazzolino”. Era arrivato nel nosocomio del capoluogo in condizioni disperate ed era risultato positivo al test effettuato sul Covid-19. Con il decesso dell’uomo, avvenuto a notte fonda, si aggrava dunque il bilancio dei morti della epidemia in Calabria. Portando a 12 il totale delle persone decedute con o per il Coronavirus.