Beccato con pistola, munizioni e piantine di marijuana: un arresto a Dinami

DINAMI Il 4 giugno scorso, i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri “Calabria”, hanno eseguito una serie di perquisizioni in Dinami, nella contrada Umbro, traendo in arresto una persona.

Tra le varie perquisizioni effettuate, una ha dato esito positivo. Di fatto, in un’abitazione rurale sita in quella località, i militari, avuta la presenza del proprietario dell’abitazione, hanno effettuato la perquisizione.

Subito, il proprietario dell’abitazione, identificato in Giuseppe Maiolo (classe 85), originario di Dinami, ha spontaneamente consegnato alcuni cartoni in polistirolo contenente all’incirca 240 piantine di canapa indiana allo stato embrionale. La perquisizione, però, ha permesso di rinvenire ulteriormente circa 500 semi sempre della medesima pianta.

Invece, in un piccolo magazzino adibito a deposito situato nelle immediate adiacenze dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto, dapprima, 50 proiettili calibro 9×21 e successivamente una pistola marca Star Mark calibro 22, con relativo caricatore, ed ulteriori 4 proiettili calibro 22.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti.

Per tale motivo, Maiolo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni e per la produzione di sostanza stupefacente. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari come disposto dalla competente Autorità giudiziaria di Vibo Valentia. Nella giornata di ieri si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Lo stesso è stato convalidato ed è stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari.