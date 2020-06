Coronavirus, chiusi i negozi del centro commerciale in cui lavora il 35enne contagiato

L’Asp al lavoro per ricostruire i contatti dell’uomo ricoverato ieri allo “Jazzolino” e risultato positivo al Covid

VIBO VALENTIA L’Asp di Vibo Valentia è al lavoro per ricostruire i contatti dell’uomo risultato positivo al Coronavirus ieri dopo un esame all’ospedale “Jazzolino”. Si tratta di un 35enne pakistano residente a Vena di Ionadi. È arrivato al pronto soccorso del nosocomio ieri ed è stato trasferito al Policlinico universitario di Catanzaro, dove è stato sottoposto a due tamponi, che hanno dato entrambi esito positivo.

In seguito al responso, oltre alla sanificazione del Pronto soccorso, l’Asp ha disposto la chiusura di due negozi all’interno del Vibo Center. Il 35enne lavora come magazziniere nella società che gestisce i due negozi, i cui dipendenti sono stati tutti sottoposti a tampone.