Salvini sabato a Reggio Calabria, Maropati e Tropea. «Darò voce alla gente perbene»

di Fabio Papalia

REGGIO CALABRIA Tre tappe in Calabria per Matteo Salvini che sabato dopo Reggio sarà anche a Maropati e Tropea. «Sarò presto in Calabria per ascoltare e dare voce alla gente perbene, non a delinquenti e truffatori. La ‘ndrangheta fa schifo». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la notizie di alcuni boss con reddito di cittadinanza denunciati dai Carabinieri Forestali di Gioia Tauro nell’ambito dell’operazione Jobless Money. Salvini sarà in Calabria dopodomani, sabato 13 giugno. All’approssimarsi della tappa reggina, quindi, l’entourage della comunicazione del leader leghista ha aggiunto un motivo in più, dopo l’operazione Helios a causa della quale Salvini aveva annunciato qualche giorno fa l’arrivo in Calabria.

Il programma è stato definito: alle ore 11 sarà a Reggio Calabria in via Miraglia 4 dove terrà una conferenza stampa per l’inaugurazione della sede provinciale; alle ore 14:00 visiterà la Cooperativa sociale “Futura” in contrada Pozzo a Maropati; alle ore 16 si sposterà a Tropea, nel Vibonese, per una visita in centro storico, via Indipendenza e piazza Ercole.

Nell’attesa della visita del leader verde circola insistentemente in città il nome di un possibile candidato leghista a sindaco: Antonino Minicuci, 66 anni, nato a Melito Porto Salvo, tra i primi incarichi di una lunga carriera da burocrate è stato “archivista, scrivano, dattilografo” presso il Comune di Melito Porto Salvo per sei mesi nel 1979, attualmente è segretario generale al Comune di Genova, è stato già Direttore Generale della Provincia di Reggio Calabria dall’1 settembre 2011 al 14 maggio 2017. Minicuci, che vanta buoni rapporti con esponenti settentrionali di rilievo della Lega e che ovviamente non è affatto sconosciuto all’establishment reggino del Carroccio, visti i trascorsi lavorativi in riva allo Stretto, è un’ipotesi a cui si sta effettivamente lavorando. Potrebbe essere proprio Minicuci il nome proposto dalla Lega agli alleati del centrodestra da contrapporre al sindaco uscente Giuseppe Falcomatà.