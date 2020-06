Uccise l’ex moglie e il suo nuovo compagno, condannato all’ergastolo

Il gup di Catanzaro ha emesso il verdetto del fine pena mai per Giuseppe Gualtieri, reo confesso del duplice omicidio avvenuto nel 2018 a Simbario, piccolo paesino delle Serre vibonesi. In aula ha confessato di non aver mai accettato la relazione sentimentale tra i due

CATANZARO E’ stato condannato all’ergastolo dal gup di Catanzaro Giuseppe Gualtieri, il 52enne di Davoli che a dicembre 2018 ha ucciso l’ex moglie Francesca Petrolini (53 anni) e il nuovo compagno della donna, Rocco Bava, 43enne di Simbario, paese delle Serre vibonesi. I due sono stati uccisi all’interno dell’esercizio commerciale di cui la donna era titolare. Gualtieri si era reso irreperibile ma già il giorno seguente i carabinieri lo hanno individuato e bloccato nelle vicinanze dell’abitazione di un congiunto, per poi portarlo negli uffici del comando dei carabinieri di Soverato e interrogarlo insieme al sostituto procuratore Chiara Bonfadini la quale ha retto l’accusa in aula. Gualtieri, difeso dagli avvocato Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino, ha confessato spiegando che il motivo all’origine dell’efferato delitto è stato il non aver accettato la nuova relazione sentimentale avviata dalla ex moglie da cui era separato legalmente da quasi un anno. Sono state chiarite anche le modalità di esecuzione del duplice delitto, compiuto con un fucile – rinvenuto dai carabinieri in seguito a una perquisizione – e con una pistola, questa gettata dall’assassino in un dirupo. Le difese attendono ora le motivazioni della sentenza per ricorrere in appello. (ale.tru)