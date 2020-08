Terremoto politico a Polia, cade la giunta dopo l’inchiesta “Imponimento” Dimissioni di massa nel comune del Vibonese. L’arresto dell’assessore Anello, accusato dalla Dda di Catanzaro di far parte dei clan, ha portato ad un passo indietro di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione Stampa articolo

POLIA Cade l’amministrazione comunale di Polia, nel Vibonese, dopo la recente operazione antimafia denominata “Imponimento” della Dda di Catanzaro. Il sindaco, Domenico Amoroso, e tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, hanno infatti stamane rassegnato le dimissioni nel corso di un Consiglio comunale straordinario ed urgente. Le dimissioni fanno seguito all’arresto nell’operazione “Imponimento” dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Anello, a cui la Dda contesta l’associazione mafiosa e altri 12 capi d’accusa fra i quali anche l’accusa di aver «contribuito a formare la strategia del sodalizio in ambito politico, come quando promuovevano il sostegno della cosca alle elezioni politiche nazionali del 2018 al dott. Mangialavori Giuseppe, poi eletto al Senato della Repubblica».

L’assessore Giovanni Anello viene ritenuto dalla Procura distrettuale, guidata da Nicola Gratteri, uomo di fiducia del boss Rocco Anello di Filadelfia. Nella stessa operazione è anche indagato per turbativa d’asta con l’aggravante mafiosa il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Polia, Mario Galati.

Il Comune di Polia verrà ora retto da un commissario prefettizio in attesa che il prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito, valuti l’invio allo stesso Comune di una commissione di accesso agli atti per accertare eventuali infiltrazioni mafiose.