Shoppers in plastica non conformi, sequestrati 18 mila pezzi Trovati dai carabinieri forestali nel mercato comunale di Serra San Bruno. Sanzione di 5 mila euro alle due persone che ne erano in possesso Stampa articolo

Condividi su









SERRA SAN BRUNO Diciottomila buste di plastica non conformi, per un valore di circa 300 euro, sono state sequestrate a Serra San Bruno dai carabinieri forestale. I militari, nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e repressione delle violazioni relative all’utilizzo e la vendita di shoppers in plastica non conformi alle normative vigenti, eseguiti durante il mercato comunale, hanno individuato due persone che, all’interno di un furgone avevano sistemato per la vendita al dettaglio delle buste in plastica con bretelle esterne prive di qualsiasi dicitura o marchio di conformità alle direttive europee. Il materiale, contenuto all’interno di cinque cartoni, sarà adesso avviato alla distruzione. Alle due persone trovate in possesso degli shoppers è stato contestato un provvedimento amministrativo con una sanzione di importo pari 5.000 euro.