Si ribalta con l'auto a Vibo, rimane illeso L'incidente giovedì notte lungo la provinciale 11 all'altezza dell'abitato di Triparni. Sul posto le forze dell'ordine e una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza la vettura

VIBO VALENTIA È rimasto fortunatamente illeso il conducente di un’auto, una Toyota Yaris, che si è ribaltata a Vibo Valentia. L’incidente giovedì notte lungo la strada provinciale 11 all’altezza dell’abitato di Triparni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine oltre ad una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Secondo una prima ricostruzione, la vettura per cause in corso di accertamento nell’affrontare una curva, si è ribaltata su un fianco. Il conducente rimaneva illeso.

Dopo aver messo in sicurezza la vettura incidentata i Vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni di rimozione della stessa.