Joppolo, consigliere comunale nei guai per la piscina abusiva Sequestro dei carabinieri in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Opere in muratura nei pressi di una casa di campagna realizzate senza permessi

JOPPOLO Un consigliere comunale di Joppolo nei guai per un abuso edilizio. I Carabinieri del centro del Vibonese hanno messo i sigilli a un immobile che sarebbe privo delle autorizzazioni. Il sequestro preventivo è stato effettuato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico territoriale regionale nei pressi di un torrente e ha riguardato una piscina e altre opere in muratura. Tutte realizzate ampliando una casa di campagna e, secondo i militari, senza i necessari permessi