I risultati delle Comunali nel Vibonese – AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

VIBO VALENTIA Giuseppe Giovanni Barilaro si riconferma sindaco di Acquaro. Con un consenso quasi plebiscitario batte lo sfidante Gerardo Raffaele Lopreiato. La lista “Liberi per Acquaro” che sorregge il sindaco uscente ha ottenuto oltre il 90 per cento dei voti contro l’8,64% di “Acquaro in Cammino” che appoggiava Lopreiato. Dunque risultato che non tradisce i pronostici che davano appunto il sindaco uscente in netto vantaggio.

A Limbadi Pantaleone Mercuri è divenuto il nuovo sindaco. La sua lista “Risorgi Limbadi” ha battuto la sfidante Rosalba Sesto che era sorretta da “Limbadi-Liber-Democratica”. Con l’elezione di Mercuri così la cittadina del Vibonese ritorna alla “normalità” dopo una lunga stagione commissariale conseguente allo scioglimento dell’ultimo consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

A Briatico cambia il sindaco Lidio Vallone già in passato primo cittadino batte l’uscente Costantino Massara. Per la lista vincente “Briatico per sempre” hanno votato il 62,7% degli elettori che hanno permesso di ottenere 8 seggi in Consiglio contro i 4 della lista sfidante “Briatico nel cuore” che si è fermata al 37,3%.

Anche in questo caso è un ritorno alla normale amministrazione dopo il commissariamento per infiltrazione mafiosa.

Ritorno alla normalità dopo la stagione commissariale anche per Maierato che ha eletto Giuseppe Rizzello nuovo sindaco. La sua lista “Maierato Democratica” ha battuto quella sfidante “Maierato in Movimento” capeggiata da Giuseppe Malta. Il neosindaco ha ottenuto il 58,67% delle preferenze aggiudicandosi 7 seggi contro i tre dello schieramento avverso che ha totalizzato il 41,33% dei voti.