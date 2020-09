Coronavirus, due nuovi casi a Vibo. Una lavora in un centro commerciale Entrambi si trovano in isolamento domiciliare, si cercano i contatti. Uno dei due deriva dal focolaio di Stefanaconi Stampa articolo

VIBO VALENTIA Due nuovi casi di positività al Covid-19 a Vibo Valentia. La conferma viene dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo che ha ricevuto l’esito del tampone. Si tratta di un giovane e di una ragazza. Il primo risiede del capoluogo di provincia e, in base a quanto è stato riferito dalle autorità sanitarie, ha avuto contatti con alcuni componenti di uno dei due gruppi familiari di Stefanaconi già colpiti dal virus. Si trova in isolamento da qualche giorno, verosimilmente da quando è iniziata a circolare la notizia dell’aumento di casi nel borgo che da giovedì scorso è Zona Rossa (e che continuerà ad esserlo fino alla mezzanotte di mercoledì). La seconda è una ragazza che lavora nel centro commerciale Vibo Center, originaria di un paese limitrofo al capoluogo di provincia. La giovane da circa una settimana si trova in quarantena. L’Azienda sanitaria sta cercando di ricostruire la rete di contatti dell’interessata e non è escluso che il Dipartimento di prevenzione disponga la sanificazione del locale.