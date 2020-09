Covid, preoccupazione per un matrimonio nel Vibonese Il sindaco di San Costantino: «Gli ospiti vadano in isolamento». L’invito dopo un caso positivo. Domani un centinaio di tamponi Stampa articolo

Condividi su









SAN COSTANTINO CALABRO Il sindaco di San Costantino Calabro Nicola Derito ha invitato le persone che domenica scorsa hanno preso parte ad un matrimonio al quale era presente una ragazza del paese risultata stamani positiva al Covid-19, ad osservare l’isolamento volontario fino all’esito dell’esame del tampone ai quali si sottoporranno domani. Si tratta di un centinaio di soggetti che, su disposizione del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia, si presenteranno dalle 9.30 in poi in piazza Enotrio, nel piccolo borgo per gli accertamenti.

Sempre stamani il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a sabato a seguito della presenza di 4 casi registrati nelle ultime ore.