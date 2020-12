Soriano Calabro, sequestrati 100 chili di materiale pirotecnico Intervento degli agenti della Questura di Vibo e del Nucleo artificieri di Catanzaro. Denunciate due persone Stampa articolo

SORIANO CALABRO Nell’ambito dei controlli predisposti dal Questore di Vibo Valentia, in occasione delle festività natalizie e del Capodanno, nella giornata di mercoledì 30 dicembre gli agenti della Squadra amministrativa della divisione Pasi della Questura di Vibo Valentia, assieme al Nucleo regionale artificieri di Catanzaro hanno effettuato attività di controllo sulla produzione, il commercio e la detenzione di artifici pirotecnici.

Nella circostanza, all’interno di un ex fabbrica di materiale pirotecnico sita nel Comune di Soriano Calabro, sono stati sottoposti ad ispezione due soggetti, con precedenti di polizia, sorpresi a vendere artifizi pur essendo sprovvisti di licenza. L’attività si è conclusa con il sequestro di materiale pirico per circa 100 kg ed il deferimento all’Autorità giudiziaria dei due soggetti per il reato di detenzione abusiva di prodotti esplosivi del tipo manufatti esplodenti e articoli pirotecnici.

L’operazione di ieri si aggiunge all’attività già svolta dalla Squadra Amministrativa nei giorni scorsi, che aveva portato al sequestro di altri 500 kg di materiale pirico.