Covid, 12 nuovi positivi a Stefanaconi Lo comunica il sindaco dal suo profilo Facebook. Domani si svolgerà una riunione operativa con gli amministratori comunali e le forze dell'ordine per decidere ulteriori misure restrittive per evitare assembramenti e potenziali contatti

VIBO VALENTIA A Stefanaconi si registrano 12 nuovi casi di Coronavirus. A darne comunicazione è il sindaco Salvatore Solano attraverso il profilo Facebook. Domani si svolgerà una riunione operativa con gli amministratori comunali e le forze dell’ordine per decidere ulteriori misure restrittive per evitare assembramenti e potenziali contatti. La riapertura delle scuole in sicurezza è prevista per lunedì 18 gennaio, con programmazione dei tamponi da eseguire su studenti, genitori, personale docenti e Ata, mentre ulteriori informazioni saranno fornite ai cittadini proprio al termine della riunione di domani. Il Comune, all’inizio della seconda ondata del Covid, era stato dichiarato “Zona rossa” a seguito dell’insorgenza di un vasto focolaio che provocò anche una vittima.