Truffe ai danni di due anziane di Lamezia Terme, la Polizia identifica i responsabili Si tratta di un 39enne e di un 64enne, entrambi originari di Messina.

LAMEZIA TERME Il personale della Polizia Scientifica del Commissariato di Lamezia Terme ha svelato l’identità degli autori di alcune truffe avvenute a luglio. Si tratta di due individui G.F. di 39 e V.V. di 64, originari di Messina e che, in concorso e con identica metodologia, hanno sottratto alle vittime, una cospicua somma di denaro. Nel primo caso, il 2 luglio i due malviventi hanno preso di mira una donna di 80 anni in attesa dell’arrivo del bus alla fermata. Il più giovane, si è avvicinato facendole credere di non conoscere la strada per recarsi all’Ospedale di Lamezia Terme, raccontando di essere figlio unico di una facoltosa famiglia, di essere in possesso di 124.000,00 euro che voleva donare in beneficenza all’Ospedale. Il racconto ha convinto l’anziana donna a salire a bordo di un’automobile che avrebbe condotto i due giovani al nosocomio cittadino e ottenendo in cambio la promessa di una somma di denaro pari a 24.000 euro. La donna è stata convinta a prelevare dal proprio conto corrente 3000 euro, che sarebbero serviti per la pratica di donazione presso un notaio. Dopo il passaggio in banca, la vittima della truffa è stata fatta scendere dall’automobile per acquistare in un tabaccaio una marca da bollo. I due malviventi si sono fatti prima consegnare quanto prelevato e poi l’hanno abbandonata fuggendo via.Anche nel secondo episodio, avvenuto il 30 luglio del 2019, i due malviventi hanno agito con lo stesso disegno criminoso, truffando una donna di 71 anni. Che ha prelevato 600 euro da un suo libretto postale e 400 euro dal bancomat. Anche in questo caso la donna è stata coinvolta e convinta della bontà di una fittizia donazione a favore di un medico dell’ospedale di Lamezia Terme, mai realmente avvenuta. Agli indagati è stato notificato l’avviso emesso dall’Autorità Giudiziaria di conclusioni delle indagini preliminari.