Cosenza, polizia provinciale in sciopero. «Richieste inevase»

COSENZA Le mancate risposte alle richieste formulate da tempo dal corpo della polizia provinciale di Cosenza hanno indotto le organizzazioni sindacali di comparto a proclamare lo sciopero per la giornata del 20 dicembre.

E il 20 dicembre è stato il giorno in cui la maggior parte del personale si è fermato, garantendo i servizi essenziali, al fine di mettere in evidenza che è necessario passare dalle parole ai fatti, non più promesse generiche ma percorsi programmati che valorizzino il Corpo di Polizia, garantendone la prosecuzione degli obiettivi e degli scopi istituzionali.

Le rivendicazioni dei dipendenti sono state portate anche all’attenzione del prefetto, proprio per mettere in evidenza che le criticità denunciate sono di ostacolo al corretto espletamento dei servizi da assicurare alla collettività. Tra questi particolare rilievo rivestono i servizi di supporto alla Questura nei servizi di ordine pubblico; supporto agli enti locali, infortunistica stradale nell’aera urbana in orario notturno nonché piano neve e piano galleria. Ad aggravare il tutto si evidenzia la mancata adeguatezza dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuali. Inoltre molti istituti contrattuali, quali l’indennità di turnazione, la reperibilità e pagamento dei straordinari spettanti, non vengono elargiti da diversi mesi.

Tutto ciò evidenzia il totale disinteresse che gli amministratori provinciali hanno per le sorti del personale del, che versa in uno stato di abbandono.

A tutto ciò si aggiunge che alcuni dipendenti non sono in possesso di patenti idonee alla conduzione dei mezzi messi a disposizione; mancata esercitazione al tiro da parte del personale che dovrebbe essere effettuata con cadenza annuale e insufficiente e vetusto parco veicolare ormai vecchio di 10 anni.

Con una nota di ieri (19 dic) sembrerebbe che l’amministrazione si stia ravvedendo delle carenze che ormai da tempo stiamo denunciando in ogni modo ed in ogni sede. I lavoratori non si accontentano più di avere delle rassicurazioni ma alle parole dovranno seguire i fatti… che ad oggi tardano a venire. L’azione di lotta della giornata odierna non è che la prima di una lunga serie se una soltanto delle legittime rivendicazioni non verrà intenzionata.