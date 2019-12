Trebisacce, 380.000 euro per la messa in sicurezza della scuola materna I lavori partiranno a breve. I fondi ottenuti grazie ad un finanziamento del MIUR serviranno ad aumentare la sicurezza strutturale ed impiantistica della scuola materna De Amicis di Trebisacce.

TREBISACCE Al via i lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico della scuola materna De Amicis di Trebisacce. 380.000 euro, frutto di un finanziamento del MIUR assegnato tramite la Regione Calabria, serviranno ad aumentare la sicurezza strutturale ed impiantistica della scuola materna De Amicis di Trebisacce.

«La politica di questa Amministrazione comunale – ha evidenziato il sindaco Franco Mundo – ha posto il mondo della scuola in cima alle nostre priorità. Negli ultimi anni, in quest’ambito, abbiamo conseguito fondi per oltre 10.000.000 di euro, siamo intervenuti su molti plessi scolastici e a breve interverremo sui rimanenti. A scuola – chiosa il primo cittadino – crescono i nostri figli, lavorano uomini e donne che sono la spina dorsale del nostro tessuto sociale».