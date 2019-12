Il pastorale per il nuovo Arcivescovo di Crotone “firmato” Affidato In occasione dell’ordinanza episcopale di mons. Angelo Panzetta, l’orafo crotonese ha realizzato l’opera in argento

CROTONE L’orafo Michele Affidato ha realizzato il pastorale per il nuovo Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, mons. Angelo Raffaele Panzetta, che s’insedierà domenica 5 gennaio.

Il pastorale é stato consegnato a mons. Panzetta in occasione della sua ordinazione episcopale, a Martina Franca. Si tratta, riferisce una nota di Affidato, di un dono che la Chiesa crotonese ha voluto fare al nuovo Arcivescovo. «É un’opera molto particolare – é detto nel comunicato diramato dall’orafo crotonese – realizzata interamente a mano in argento 925° in cui sono raffigurati diversi elementi ricchi di significato: la Spiga di grano, simbolo di rinascita e segno di speranza per il futuro; l’Uva con foglie di viti, segno della nuova vita, e le Foglie di ulivo, che rappresentano la giustizia e la sapienza. Elementi che, oltre ad avere un grande significato per tutti i cristiani, sono caratteristici del territorio crotonese».