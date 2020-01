‘Ndrangheta, l’assessore arrestato in Piemonte: «Io lontano dalla criminalità» TORINO «Rosso ha risposto a tutte le domande dei pm confermando di essere totalmente estraneo a qualunque realtà di criminalità organizzata». Così Giorgio Piazzese, legale difensore dell’ex assessore della Regione…

Condividi su









TORINO «Rosso ha risposto a tutte le domande dei pm confermando di essere totalmente estraneo a qualunque realtà di criminalità organizzata». Così Giorgio Piazzese, legale difensore dell’ex assessore della Regione Piemonte Roberto Rosso, arrestato il 20 dicembre per voto di scambio politico-mafioso. Stamattina Rosso si è presentato dinanzi ai pubblici ministeri Paolo Toso e Monica Abbatecola per spiegare la propria versione dei fatti. Secondo l’accusa, l’ex assessore di Fratelli d’Italia acquistò per circa 8 mila euro un pacchetto di voti dalla ‘ndrangheta in vista delle elezioni del maggio 2019, dove poi risulterà fra gli eletti.

Secondo l’ex assessore non vi sarebbe stato alcun pagamento per ottenere voti ma solo un contributo per l’organizzazione degli eventi collegati alla campagna elettorale del 2019. In particolare, l’ex assessore ha raccontato di non conoscere Onofrio Garcea e Francesco Viterbo, figure di spicco della ‘ndrangheta radicata a Carmagnola, che gli sarebbero state presentate da Enza Colavito, imprenditrice del Vercellese e sua persona di fiducia. Una versione dei fatti che però non convince la Procura: i 7900 euro versati da Rosso per ottenere il presunto “pacchetto” di voti, infatti, sarebbero gli unici soldi pagati in nero dall’ex assessore durante la campagna elettorale, al termine della quale risulterà eletto. Martedì 7 gennaio, intanto, e’ stata fissata l’udienza al Tribunale del Riesame di Torino.