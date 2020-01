Cosenza, arrestato rapinatore seriale latitante Il giovane, di origine rumena, era destinatario di una misura cautelare della custodia in carcere per una rapina ed una serie di furti in diversi esercizi commerciali della città

COSENZA Nella mattinata odierna, il personale di Polizia, su impulso della Questura di Cosenza, ha arrestato R.G.P., rumeno, classe 1994, pluripregiudicato e ricercato per rapina ed una serie di furti compiuti ai danni di esercizi commerciali consentini.

Il Gip del Tribunale di Cosenza aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, misura che non era stato possibile eseguire dacché il soggetto si era dato alla fuga sottraendosi all’arresto. Rientrato in Italia, è stato fermato proprio a Cosenza durante un posto di controllo. A nulla è servito il nuovo tentativo di fuga alla vista dei poliziotti per eludere l’identificazione.