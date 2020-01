Maierato, rimane bloccato sul tetto e viene soccorso dai vigili Era salito sul tetto per riparare l’antenna, ma, colto da un attacco di panico non era più riuscito a scendere. Immediati i soccorsi

VIBO VALENTIA I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata odierna a Maierato, per soccorrere una persona rimasta bloccata sul tetto della propria abitazione. L’uomo era salito per riparare l’antenna, ma non riuscendo a scendere era stato colto da un attacco di panico che ha richiesto l’intervento dei vigili.

Lo stesso è riuscito a chiamarli avendo con sé il telefono. La sala operativa si è subito mobilitata dopo l’allerta e con l’ausilio del mezzo speciale A/trid (automezzo tridimensionale) ha raggiunto la persona da soccorrere portandola subito a terra.