Bova e Cerenzia selezionati da Poste Italiane per celebrare Dante Alighieri In occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, i due Comuni calabresi riceveranno un contributo per i loro progetti di riqualificazione della toponomastica

BOVA Bova e Cerenzia, unici comuni della Calabria selezionati da Poste Italiane in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri padre della lingua italiana e uno dei più importanti simboli dell’Italia nel mondo.

Poste italiane per sostenere la memoria e l’opera del sommo poeta offrirà il suo contributo ai piccoli comuni che hanno presentato progetti di riqualificazione della toponomastica.