Crotone, grave 22enne accoltellato dopo una lite Il diverbio è avvenuto nel pomeriggio odierno. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Giovanni di Dio. Si lavora per identificare l’aggressore

Condividi su









CROTONE Rischia di finire nel dramma una lite tra due uomini. Tra una parola e l’altra uno dei due ha tirato fuori un coltello o un punteruolo (si indaga anche per capire la dinamica) ed ha colpito più volte il suo antagonista, un crotonese di 22 anni le cui generalità non sono ancora state rese note. La lite degenerata si è consumata intorno alle 16 di oggi in via interna Marina, una parallela del lungomare di Crotone. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile della Questura della città pitagorica e i sanitari del 118. Trasportato al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio” la situazione del ventiduenne è subito apparsa delicata ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Catanzaro. La Squadra mobile ha avviato le indagini, ancora in corso, per individuare l’esecutore dell’accoltellamento e capire le ragioni della lite.