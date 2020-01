“Idee per la sinistra”, ci sarà anche Furfaro Il rappresentante di “Futura” venerdì a San Giovanni in Fiore al fianco di Giuseppe Giudiceandrea: «Rappresenta il nuovo corso del Pd voluto da Zingaretti»

COSENZA Un altro esponente del nuovo Partito democratico arriva in Calabria per sostenere la candidatura al consiglio regionale di Giuseppe Giudiceandrea. Alla presentazione del libro “Idee per la sinistra”, che raccoglie gli scritti di Giovambattista Tommaso Giudiceandrea, padre del candidato Pd, che si terrà venerdì 17 alle ore 18 a San Giovanni in Fiore, ci sarà Marco Furfaro, componente della segreteria nazionale del Partito democratico, voluto fortemente da Nicola Zingaretti al proprio fianco.

Marco Furfaro, responsabile della Comunicazione e coordinatore dei Forum Pd è fra i fondatori della rete Futura a cui appartiene lo stesso Giuseppe Giudiceandrea.

«Furfaro – riporta una nota del consigliere regionale – insieme a Mapi Pizzolante, a Laura Boldrini, ad Alberto Belloni e tanti altri rappresentano in pieno il nuovo corso del Partito democratico voluto da Nicola Zingaretti. Un Pd schierato contro la guerra senza sé e senza ma, basti pensare al fatto che Furfaro è stato cooperante in Bosnia dopo il disastro della guerra; quel Pd ancora più impegnato nel sociale e dal forte tratto ambientalista».

Proprio per tutti questi tratti comuni, domani Marco Furfaro sarà a San Giovanni in Fiore per sostenere Giuseppe Giudiceandrea nella sua corsa per il consiglio regionale con questo nuovo Pd calabrese e per Pippo Callipo governatore della Calabria.