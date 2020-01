Tajani: «Centrodestra verso un grande successo in Calabria» BRUXELLES Per il centrosinistra si profila una «doppia sconfitta» nelle elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna, pertanto «lunedì cambierà molto» ed è «scontato» che si debba tornare a votare. Lo…

BRUXELLES Per il centrosinistra si profila una «doppia sconfitta» nelle elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna, pertanto «lunedì cambierà molto» ed è «scontato» che si debba tornare a votare. Lo prevede il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, incontrando la stampa a Bruxelles.

«Non credo – dice Tajani – che dopo il risultato delle prossime regionali il governo possa andare avanti. In Calabria si preannuncia un grande successo della candidata presidente di Forza Italia. Credo che anche in Emilia Romagna le cose vadano per il verso giusto».

«Una doppia sconfitta della sinistra – continua Tajani – che perderebbe due Regioni in cui è al governo, con il M5S allo sbando, dovrebbe portare ad una seria e profonda riflessione. Altro che dire ‘lunedì non cambia nulla’».

«Lunedì cambierà molto – prosegue – perché sarebbe l’ennesima conferma, in due Regioni governate dalla sinistra, che gli italiani non vogliono questo governo. Mi pare scontato» che si torni al voto se il centrodestra vincesse sia in Calabria che in Emilia Romagna.

«Sarebbe una ennesima presa in giro degli italiani se il governo volesse restare in sella», conclude.