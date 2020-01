D’Acri chiude la sua campagna a Montalto Il candidato consigliere regionale della lista “Jole Santelli Presidente” incontrerà simpatizzanti e amici al “Les Amis”

MONTALTO Venerdì 24 gennaio alle ore 18 nei locali del ristorante Les Amis di Montalto Scalo, via Villaggio 22 è in programma la chiusura della campagna elettorale di Mauro D’Acri, candidato nella lista “Jole Santelli Presidente”. Si tratta dell’ultimo incontro pubblico prima delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria del 26 gennaio 2020.