Paura a Nocera, un incendio distrugge il tetto di una villetta – VIDEO

NOCERA TERINESE Paura a Nocera Terinese (CZ) dove le Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sono intervenute – in località Cona – per un incendio in un’abitazione. In particolare le fiamme hanno interessato il tetto di copertura, con struttura in legno e laterizi, di una villetta su unico livello. Il rogo ha completamente distrutto il tetto con il conseguente cedimento dei laterizi. All’interno dell’abitazione c’erano la proprietaria e la figlia che, per fortuna, sono riuscite ad abbandonare i locali senza riportare alcun danno. Sul posto impegnate per diverse ore la squadra del distaccamento di Lamezia Terme supportata da autobotte ed autoscala della sede centrale. Sono tuttora in corso gli accertamenti per risalire alla causa dell’incendio e al momento nessuna ipotesi viene esclusa. La villetta, in via precauzionale è da considerarsi inagibile.