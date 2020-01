Crotone, Elisabetta Dominijanni dirigerà il settore urbanistico Torna in servizio l’architetto che aveva vinto il concorso poi annullato con una delibera retroattiva della giunta Pugliese. A chiedere lo scorrimento della graduatoria il commissario Tiziana Costantino

CROTONE Torna in servizio l’architetto Elisabetta Dominijanni. Ieri ha firmato il contratto con il Comune di Crotone e il prossimo 3 febbraio torna a dirigere il settore Urbanistico, che aveva lasciato tre anni e mezzo fa (settembre 2016) quando la giunta comunale guidata da Ugo Pugliese, con una delibera retroattiva, aveva annullato il concorso vinto dall’architetto nella primavera del 2016. E’ stato il commissario prefettizio Tiziana Costantino a chiedere lo scorrimento della graduatoria concorsuale in seguito all’avvio della procedura di rescissione del contratto con l’ingegnere Giuseppe Germinara, coinvolto nell’indagine della piscina olimpica. Germinara aveva un contratto triennale stipulato ai sensi del comma 2 dell’articolo 110 del Tuel. L’amministrazione Pugliese gli aveva conferito l’incarico per gestire sia il settore Urbanistico che quello dei Lavori pubblici. In sostanza gestiva tutto il settore tecnico del Comune. Il suo coinvolgimento nell’indagine ha convinto il commissario Costantino e il segretario generale del Comune, Antonino Maria Fortuna, dell’opportunità di andare al superamento del tecnico che aveva avuto un incarico fiduciario da parte del sindaco Pugliese. Per alcuni mesi, quindi, i due settori tecnici sono rimasti senza la copertura di un dirigente. Si è venuta a determinare una situazione di grande emergenza alla quale si è inteso sopperire andando a scorrere la graduatoria concorsuale conclusa nella primavera del 2016, quando sindaco della città pitagorica era Peppino Vallone. C’era stata qualche perplessità a nominare la Dominijanni per le procedure che la vedono coinvolta in qualità di imputata con l’accusa di abuso d’ufficio. Processi tutti riconducibili alla sua attività di dirigente al Comune di Crotone. Si tratta di sette procedimenti, cinque dei quali già risolti con l’assoluzione con formula piena per non avere commesso il fatto. Non c’erano, quindi, incompatibilità pendenti e il Comune ha proceduto alla formulazione del contratto per l’assunzione in servizio. Le indiscrezioni trapelate parlavano della nomina di due dirigenti da individuare dall’elenco del concorso vinto dalla Dominijanni. Le stesse indiscrezioni raccontano che, nelle prossime settimane, dovrebbe essere perfezionata l’assunzione del secondo dirigente tecnico: il terzo dell’elenco del concorso, perché il secondo è già di ruolo al Comune di Cosenza.