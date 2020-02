Lunedì il viceministro Cancellieri torna in Calabria E’ prevista un sopralluogo della strada del “Medio Savuto”, poi un tavolo tecnico a Serrastretta alla presenza del presidente della provincia Sergio Abramo

Condividi su









CATANZARO Alle ore 14:30 di lunedì 10 febbraio viceministro Giancarlo Cancelleri sarà in Calabria per un sopralluogo della strada del “Medio Savuto”, nel territorio di Marcellinara in provincia di Catanzaro. Dopo la visita, seguirà a Palazzo Pingitore del comune di Serrastretta, un tavolo tecnico con la presenza della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, i sindaci del territorio e il comitato “La strada che non c’e’” per fare il punto della situazione e delineare insieme ad Anas la progettazione dei lavori.