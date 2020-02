Arrestato per spaccio un 29enne nel Vibonese L’uomo, con precedenti specifici, si trova ai domiciliari dopo stato fermato a Capistano perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

SERRA SAN BRUNO Nei giorni scorsi a Capistrano, durante un’operazione antidroga, personale del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 29enne Daniele Cortese, pregiudicato con precedenti specifici, in atto sottoposto ad avviso orale. Nel corso di una perquisizione condotta con l’ausilio di unità cinofila, in un ripostiglio il cane Max ha segnalato un barattolo di detersivo per lavatrice, al cui interno era stato nascosto un involucro contenente circa 30 grammi di marijuana. Altri due grammi sono stati rinvenuti in un secondo barattolo, suddivisi in altre 3 bustine di plastica. Trovato e sequestrato pure il bilancino di precisione necessario per pesare la droga e confezionarla in singole dosi. Il Cortese, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.