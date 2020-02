Amministrative Reggio, “Miti” annuncia Putortì come candidato Il Movimento civico ufficializza la scelta del candidato «in linea con il percorso svolto sul territorio negli ultimi 4 anni, anche come Comitato pro aeroporto dello Stretto»

REGGIO CALABRIA «I cittadini facenti parte del “Miti Unione del Sud”, in linea con il percorso svolto sul territorio negli ultimi 4 anni, anche come Comitato pro aeroporto dello Stretto, presentano alla collettività il proprio piano di intervento, ufficializzando anche la nomina di Fabio Putortì come proprio candidato a sindaco per le prossime amministrative di Reggio Calabria». È quanto si legge in una nota. «In questo periodo che tornano alla ribalta pseudo liste civiche, paladini dell’ultima ora e strategie di partito – prosegue la nota – ricordiamo che la nostra partecipazione alle amministrative si è resa necessaria dopo aver certificato in seguito ai vari confronti, dentro e fuori le sedi istituzionali, con atti amministrativi probatori resi pubblici, l’impossibilità e l’incapacità degli organi rappresentativi di tutelare le esigenze del territorio, né si è vista la presenza in questi anni dei vari esponenti politici e dei rappresentanti della cd società civile al momento di porre in essere le azioni indispensabili per il superamento delle emergenze locali e delle criticità gestionali».