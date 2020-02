Processo “Aemilia” per Pagliani e Colacino, ammessi dieci testimoni Sancito l’appello bis per l’avvocato reggiano ed ex consigliere comunale del Pdl a Reggio Emilia. La decisione è della Corte d’Appello di Bologna

BOLOGNA La Corte d’Appello di Bologna stamattina ha accolto dieci testimoni richiesti dall’accusa per rifare il processo d’Appello di ‘Aemilia’ in abbreviato – come ha decretato la Cassazione dopo aver accolto il ricorso – per l’avvocato reggiano ed ex consigliere comunale del Pdl a Reggio Emilia, Giuseppe Pagliani, accusato di concorso esterno al clan. Tra i testi saranno riascoltati nell’aula bunker del carcere bolognese della Dozza anche il Prefetto Antonella De Miro (ora a Palermo, ma nella sede di Reggio all’epoca dei fatti contestati, quando colpì le aziende legate alla cosca Grande Aracri con numerose interdittive antimafia) e l’ex parlamentare di Alleanza Nazionale, Filippo Berselli (entrambi sfileranno il prossimo 17 marzo), ma anche l’ex giornalista già condannato nel maxi processo, Marco Gibertini (il 24 marzo). Un appello bis di ‘Aemilia’ ci sarà pure per Michele Colacino (condannato in primo e secondo grado a 4 anni e 8 mesi). Anche per lui il collegio ha sancito l’ordinanza di avvio del processo.