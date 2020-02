EYPHEMOS | Salvini: «Piena fiducia nella magistratura» Il segretario della Lega commenta la richiesta di arresto del senatore azzurro Siclari: «Si lavora per liberare la Calabria dalla ‘ndrangheta»

REGGIO CALABRIA «Abbiamo piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine. Per quanto ci riguarda rinnoviamo la ferma e precisa volontà di lavorare per una Calabria onesta, trasparente e libera dalla Ndrangheta, dalla malavita e dalla delinquenza». Così il segretario della Lega Matteo Salvini sulla richiesta di arresto con accusa di voto di scambio del senatore di Forza Italia calabrese, Marco Siclari, e gli arresti di oggi contro la ‘ndrangheta, sempre in Calabria.