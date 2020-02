Soppressione guardia medica a San Pietro a Maida, giovedì consiglio comunale aperto «Quello della sanità – afferma il primo cittadino Domenico Giampà – dev’essere una battaglia che accomuna i territori, fatta di proteste, ma anche di necessari percorsi istituzionali»

SAN PIETRO A MAIDA È convocato per giovedì, alle 18.30, nella sala Consiliare del Comune di San Pietro a Maida, un Consiglio Comunale straordinario aperto alla cittadinanza, con ordine del giorno: “Situazione U.C.C.P. – Guardia Medica. Delibera ASP CZ n. 64 del 12.02.2020 – Determinazioni”. Ciò, in seguito all’emanazione della proposta di delibera n. 64 del 12.02.2020 della terna commissariale dell’ASP di Catanzaro, in cui nell’elenco delle Guardie Mediche da sopprimere, risultava anche quella del Comune di San Pietro a Maida. Oggi la delibera risulta sospesa, grazie all’intervento del Ministro della Salute, ma l’atteggiamento dei Commissari inerenti ai tagli, dettato solo da criteri ragionieristici, induce a non poche preoccupazioni. Nel corso del Consiglio Comunale, grazie anche all’intervento del Dott. Domenico Venturi, responsabile dell’U.C.C.P. di San Pietro a Maida, verranno illustrati i risultati importanti in termini di interventi e servizi sanitari. Lo scopo è quello di avviare un percorso dalla valenza istituzionale, da sottoporre alle agli enti preposti, affinché si tenga conto di una realtà importante, che al contrario andrebbe potenziata e non soppressa. «Quello della sanità – afferma il primo cittadino Domenico Giampà – dev’essere una battaglia che accomuna i territori, fatta di proteste, ma anche di necessari percorsi istituzionali. Il Consiglio Comunale sarà aperto alla cittadinanza e l’invito alla partecipazione è esteso agli altri Sindaci e ai rappresentanti istituzionali di vario livello».