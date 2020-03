Chiusura delle scuole, a Vibo si sperimenta la «didattica alternativa» In un video, il dirigente scolastico del Classico “Morelli”, Raffaele Suppa, spiega il sistema di didattica a distanza. «La didattica frontale non può essere sostituita, ma abbiamo capito quanto è importante in questo momento non perdere il contatto con gli studenti»

VIBO VALENTIA Anche l’istruzione calabrese si attrezza per far fronte alla chiusura delle scuole indotta dall’emergenza sanitaria che ha spinto il governo ad adottare drastiche misure di prevenzione tra le quali la chiusura delle scuole fino al prossimo 15 marzo. Uno dei primi istituti ad attrezzarsi per sperimentare il passaggio al modello didattico alternativo “in remoto”, è il Liceo Classico “Morelli” di Vibo Valentia. A darne notizia è il dirigente scolastico, Raffaele Suppa, che sul canale Youtube della scuola spiega agli studenti come funzioneranno le lezioni a distanza: «La chiusura delle scuole ci pone nella necessità di attivare strumenti di didattica alternativa». Una didattica a distanza, pensata di concerto coi docenti, «che vede la loro partecipazione nel quadro orario in vigore già dall’inizio dell’anno. I docenti – spiega il dirigente – caricheranno i materiali didattici sul portale scolastico e gli studenti potranno scaricare i materiali secondo le indicazioni date di volta in volta dagli insegnanti». L’obiettivo è quello di limitare il più possibile la dispersione delle attività dovuta a questo periodo di stop legato a tempistiche definite, ma ad un avvenire nebuloso. «Sappiamo bene – afferma Suppa – che la didattica è soprattutto relazioni umane. La didattica frontale non può essere sostituita, ma abbiamo capito quanto è importante in questo momento non perdere il contatto con gli studenti continuando quelle relazioni anche a distanza. Vi chiediamo di non abbandonare quell’impegno didattico che va alimentato quotidianamente».