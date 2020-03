Crotone, sequestrato manufatto abusivo La polizia locale ha denunciato una persona e sequestrato una costruzione abusiva in località Farina

CROTONE Durante il controllo del territorio, il personale della Polizia locale diretto dal Dott. Antonio Cogliandro, ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti di una persona accusata di aver realizzato un manufatto abusivo in località Farina. Lo stesso è stato posto a sequestro di polizia giudiziaria. Inoltre, in diverse strade del centro ed in periferia si è proceduto ad identificare e sanzionare sei soggetti perché occupavano abusivamente suolo pubblico.