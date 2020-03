Scontro tra due auto a Sellia, tre feriti L’incidente in prossimità del bivio Uria sulla statale 106. La persona più grave è stata trasportata dal 118 all’ospedale

SELLIA MARINA È di tre ferito di cui una persona più grave il bilancio dell’incidente avvenuto giovedì pomeriggio a Sellia. In particolare, due le autovetture interessate in uno scontro frontale, un Fiat Doblò ed una Hyundai Getz che hanno impattato sulla statale 106 in prossimità del Bivio Uria di Sellia Marina.

Ad avere la peggio la conducente della Hyundai che è rimasta incastrata nell’abitacolo e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stata estratta dalle lamiere e trasportata dal personale del Suem118 all’ospedale. Feriti in modo lieve i due passeggeri del Fiat Doblò che hanno riportato solo qualche escoriazione e contusione per cui non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 e alla squadra dei vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Anas.