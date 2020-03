Coronavirus, Gerardo Sacco dona 30mila euro all’Asp di Crotone La cifra, destinata dal maestro orafo all’azienda sanitaria , sarà utilizzata per l’acquisto di Dpi e potenziamento delle tutele del personale medico

CROTONE Il maestro orafo Gerardo Sacco dona 30mila euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) da destinare a personale medico, infermieristico e operatori della sanità in genere all’asp di Crotone. La celebre azienda calabrese ha così voluto contribuire fattivamente all’emergenza sanitaria causata dall’espandersi del numero dei contagi per il coronavirus, pensando prima di tutto alla protezione del personale medico.