«Andrà tutto bene», il messaggio di auguri dei vigili del fuoco ai papà – VIDEO L’iniziativa del comando di Catanzaro che ribadisce ai cittadini l’importanza di restare nelle proprie abitazioni e di muoversi solo per necessità urgenti

CATANZARO In occasione della festa del papà, considerando il periodo di restrizioni dovuti all’emergenza Covid-19, i vigili del fuoco del comando di Catanzaro lanciano un augurio a tutti i papà, ai propri cari e a tutta la popolazione. Un messaggio di rassicurazione “Andrà tutto bene”, ribadendo comunque alla cittadinanza l’importanza di restare nelle proprie abitazioni e di muoversi solo per necessità urgenti. I vigili del fuoco sono come sempre operativi 24 ore su 24 per qualsiasi richiesta di soccorso ed ora più che mai, sono vicini a tutti i cittadini.