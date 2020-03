Un fiore per le vittime delle mafie, in Calabria e in tutta italia la campagna social di Libera – FOTO Ogni 21 marzo da 25 anni si celebra la giornata nazionale della “memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Quest’anno la piazza di Palermo avrebbe dovuto ospitare i volontari dell’associazione da tutto il paese. L’appuntamento è stato rinviato al prossimo ottobre

Condividi su