Coronavirus, a Serra San Bruno tre casi di positività Salgono a 17 in totale i contagiati nella zona di Vibo Valentia

SERRA SAN BRUNO Sono di Serra San Bruno gli ultimi tre casi di positività al Covid-19 registrati nel pomeriggio. Si tratta dei parenti dell’uomo già contagiato dal virus: in particolare della moglie, del figlio e del fratello del capofamiglia. È invece negativo un terzo figlio al quale è stato effettuato il tampone. Dall’Asp hanno inoltre reso noto che a breve verranno effettuati altri tamponi nei confronti degli operatori sanitari che hanno operato al pronto soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno e che hanno, quindi, frequentato gli ambienti in cui ha sostato, in attesa di accertamenti, sempre il paziente di Serra. Ieri proprio il pronto soccorso che il reparto di Dialisi del nosocomio della città della certosa sono stati sanificati dal personale del dipartimento di prevenzione. Con questi tre, salgono, dunque a 17, i casi di positività al Covid-19 confermati dal dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia dall’inizio dell’epidemia.