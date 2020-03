Coronavirus, nuovo caso positività nel Vibonese Ha dato esito positivo il tampone effettuato ad un uomo di Fabrizia. Era arrivato ieri sera all’ospedale di Vibo

FABRIZIA È un uomo di Fabrizia l’ultimo caso di positività in ordine di tempo nel territorio Vibonese. La comunicazione è arrivata nel pomeriggio da parte dell’Azienda sanitaria di Vibo. L’uomo era giunto ieri sera nell’ospedale di Vibo presentando i sintomi propri del Coronavirus, ragione per la quale, i sanitari del reparto di Malattie infettive hanno subito disposto l’esame del tampone, eseguito nel corso della notte. Adesso la sua positività è acclarata. Il paziente è sotto osservazione. Era un caso, il suo, già seguito dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale. L’uomo era in quarantena.