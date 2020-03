Catanzaro, domani l’Arcivescovo Bertolone si recherà nel Cimitero per la benedizione Un momento di raccoglimento e di preghiera per affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia. Sarà possibile seguire in diretta streaming il tutto attraverso la pagina FB del Seminario Arcivescovile Liceale di Catanzaro Condividi su







CATANZARO Nella giornata di domani, venerdì 27 marzo, alle ore 12.00, Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, in comunione di preghiera con tutti i Vescovi italiani, si recherà nel Cimitero urbano del capoluogo di regione.

Un momento di raccoglimento, di preghiera e di benedizione per affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia. Un “venerdì della misericordia” per esprimere la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore, fissando lo sguardo al Crocifisso che dona la speranza consolante nella Risurrezione. Alle ore 12.00 tutte le campane dell’Arcidicodesi suneranno a lutto per ricordare tutti i morti. Sarà possibile seguire in diretta streaming il tutto attraverso la pagina FB del Seminario Arcivescovile Liceale di Catanzaro (https://www.facebook.com/seminariominorecatanzaro/).