Atterrato a Lamezia un volo sanitario della Divisione Velivoli Leonardo Un ATR72-600 a supporto della Protezione Civile per assicurare il trasporto di materiale medico

LAMEZIA TERME È atterrato alle 16:45 di questo pomeriggio il volo ATR72-600 di Leonardo. La più importante azienda dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza al mondo sta, infatti effettuando, con propri equipaggi, a supporto della Protezione Civile, una serie di voli navetta tra scali italiani, per assicurare il trasporto di materiale medico (respiratori, mascherine, ecc.).

Oggi pomeriggio, proveniente dallo scalo di Bari, Leonardo ha lasciato sullo scalo di Lamezia Terme un carico di materiale sanitario ed è subito ripartito per lo scalo di Catania.

Il materiale, circa 16 colli, è stato preso in carico dalla locale Polizia di Frontiera e verrà smistato presso i centri di raccolta della Protezione Civile.