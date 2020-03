Stanotte torna l’ora legale Alle 2:00 si dovranno spostare le lancette di un’ora

Questa notte alle ore 2:00 si dovranno spostare avanti le lancette di un’ora. Si dormirà dunque un’ora in meno, ma in compenso la sera si avrà più luce. L’ora legale durerà fino a domenica 25 ottobre 2020, quando rientrerà in vigore l’ora solare.