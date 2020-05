Sergio Cammariere omaggia Crotone nel suo ultimo videoclip

CROTONE Un omaggio alla sua Crotone, celebrata nell’ultimo video pubblicato su YouTube in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “Con te sarò”.

Sergio Cammariere, artista poliedrico, pianista e cantante originario proprio della città pitagorica non ha mai dimenticato le sue origini, la sua città e la Calabria. Nel videoclip, realizzato in stile animazione, si vede lo stesso Cammariere suonare il piano sul tetto di un edificio che si affaccia proprio su piazza Pitagora, in un’ambientazione anni ’60.

Un piccolo ma significativo “regalo” alla sua città.