“Balconi in Fiore”, a Lamezia il concorso ideato per la “Giornata mondiale dell’Ambiente”

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata da Mascaro. L’occasione per rendere più vivace e suggestiva la città

LAMEZIA TERME Ridare lustro all’immagine della città, renderla più “suggestiva” attraverso la vivacità dei colori dei fiori. Queste le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione guidata da Paolo Mascaro ad organizzare la prima edizione del concorso “Balconi in fiore – Coloriamo l’ambiente con i fiori del nostro Balcone”, in occasione della “Giornata mondiale dell’Ambiente” che si svolgerà il prossimo 5 giugno. Un’iniziativa che, grazie alla collaborazione attiva e la passione della comunità per la propria città, punta alla valorizzazione del decoro urbano, alla condivisione degli spazi cittadini e alla promozione di Lamezia attraverso l’originalità e la creatività.

L’INIZIATIVA Aderire all’iniziativa è semplice. Innanzitutto è gratuita e aperta a tutti, residenti, operatori commerciali e associazioni che dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina o giardino privato o pubblico (fronte strada) di qualsiasi genere e dimensione. I partecipanti dovranno impegnarsi, a proprie spese, ad arredarli con piante e fiori. Entro il 5 giugno bisognerà poi scattare una foto ed inviarla all’indirizzo mail: protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it, indicando le generalità del partecipante (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio) e l’ubicazione dell’immobile dove risiede il balcone in concorso. L’invio delle immagini potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 ed il 13 giugno 2020 mentre quelle ricevute entro il 13 giugno 2020 alle ore 23.45, saranno pubblicate in un apposito album sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Lamezia Terme. Al 15 giugno 2020, alle ore19.00, la foto che avrà ricevuto il maggior numero di ‘mi piace’, si aggiudicherà la prima edizione di ‘Balconi in Fiore’ versione social. (Gi.Cu.)