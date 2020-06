Balneazione, punti non conformi nei comuni di Nicotera e Bova Marina

REGGIO CALABRIA Il servizio tematico Acque dei Dipartimenti provinciali di Vibo Valentia e di Reggio Calabria dell’Arpacal hanno trasmesso questa mattina ai sindaci dei Comuni di Nicotera e Bova Marina l’esito delle analisi delle acque di balneazione effettuate l’8 e il 9 giugno scorsi che hanno dato esito di non conformità rispetto ai parametri previsti dal decreto legislativo 116 del 2008.

A Nicotera, il punto interessato dalla non conformità è denominato “200 metri a destra Fiume Mesima”. I valori riscontrati indicano uno sforamento del parametro Escherichia coli pari a 1550 UFC/100 ml. (valore limite 500) e degli Enterococchi intestinali a 580 UFC/100 ml. (valore limite 200).

«Sebbene l’area risulti essere sottoposta ad ordinanza di divieto n. 32 del 04.07.2013 – aggiunge il Dipartimento di Vibo dell’Arpacal nella lettera inviata al Comune di Nicotera, Regione Calabria ed al Ministero della Salute – si richiama alla gestione delle acque di balneazione ai sensi della normativa vigente in materia, adottando anche adeguate misure nel caso di rifiuti con riferimento a quanto previsto dalla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.».

A Bova Marina, i punti interessato sono “Villaggio Costa dei Saraceni” e del punto “Centro – 200 metri est Rada Azzurra”. Per il punto “Villaggio Costa dei Saraceni” i valori riscontrati indicano uno sforamento del parametro Escherichia coli pari a 2400 UFC/100 ml. (valore limite 500). Per il punto “Centro – 200 metri est Rada Azzurra” i valori riscontrati indicano uno sforamento del parametro Escherichia coli pari a 3200 UFC/100 ml. (valore limite 500).